"Real Madrid" prezidenti üzr istədi

İspaniyanın "Real Madrid" klubunun prezidenti Florentino Peres sabiq futbolçu Luiş Fiqudan qalmaqallı səs yazısına görə üzr istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 49 yaşlı keçmiş yarımmüdafiəçi, Pereslə danışmaq imkanı əldə etdiyini bildirib: "O, məndən üzr istədi və bu məsələ bağlandı".

Qeyd edək ki, 74 yaşlı funksioner Madrid təmsilçisinin bir neçə sabiq oyunçusunu və məşqçisini tənqid edib. Peres Fiqunun paltardəyişmə otağında hər şeyi qarışdırdığını və Raul Qonsaleslə birlikdə "ən pis" olduğunu söyləyib.

