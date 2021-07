Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında qadınların futbol yarışına start verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ilk olaraq E qrupunda Çili və Böyük Britaniya komandaları meydana çıxıb.

Hər iki yığmanın oyunçuları qarşılaşma başlamazdan əvvəl irqçiliyə qarşı diz çöküb. Onlar Olimpiya tarixində Oyunlar zamanı diz çökən ilk idmançı kimi tarixə düşüb.

Qeyd edək ki, yarışın açılış mərasimi iyulun 23-də olacaq. Olimpiadaya avqustun 8-də yekun vurulacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.