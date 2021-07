İstanbulda zirehli avtomobildə aparılan axtarışlar zamanı narkotik maddə və silah aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onları tapmaq elə də asan olmayıb. Zərərli maddənin və silahın gizlədildiyi yer polisləri heyrətə gətirib. Onların gizlədilməsi üçün sürücü avtomobildə xüsusi bölmə hazırlayıb.

Avtomobilin tanınmış şəxsə aid olduğu bildirilir.

