Türkiyənin Daxili İşlər naziri Süleyman Soylu Suriyanın Afrin və Azez bölgələrindəki hərbçilərlə bayramlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir burada hərbçiləri təbrik edərkən gözyaşlarına hakim ola bilməyib.

