Ərdoğan dünyaya səsləndi: "Bu sizin son çırpınışlarınızdır"

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan hakim Ədalət və İnkişaf partiyasının nümayəndələri ilə görüş zamanı Şimali Kipr Türk Respublikası ilə bağlı dünyaya mesaj verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Kipr türklərinin tək tələbi suveren dövlət statuslarının tanınmasıdır. Ərdoğan bəyan edib ki, bundan başqa heç bir təklif qəbul edilməyəcək. Ərdoğan bildirib ki, Türk respublikasının dövlətlər tərəfindən tanınması üçün Ankara ciddi səy göstərir:

“Ölkəmizin 19 ildir davam etdirdiyi və yeni səhifə açmağa hazırlaşdığı demokratik və inkişaf yolundan çıxarmaq üçün çalışanlar, son çırpınışlarının fərqindədirlər".

Anar Türkeş / Metbuat.az

