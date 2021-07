"880 il Sənsiz" adlı qısametrajlı filmi ictimaiyyətə təqdim edildi - VİDEO

Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunmuş "880 il Sənsiz" adlı qısametrajlı filmi ictimaiyyətə təqdim edilib.

5 yanvar 2021-ci il Prezident İlham Əliyevin 2408 nömrəli sərəncamı ilə dahi şair Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi münasibəti ilə 2021-ci il "Nizami ili" adlandırılıb.

Sumqayıt Gənclər evi müvafiq sərəncamı rəhbər tutaraq öz fəaliyyətində "Nizami ili" ilə əlaqədar tədbirlər planı hazırlayıb icra etməkdədir.

Təşkilatdan Metbuat.az-a bildirilib ki, 22 fevral tarixində Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı mövzusunda Türk dilli dövlətlərin şair, yazıçı və elm adamları ilə birgə geniş miqyaslı konfrans keçirilib. Konfransda Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunmuş "880 il Sənsiz" adlı qısametrajlı filmi ictimaiyyətə təqdim edilib.

