Keniyada yerli hava yollarına məxsus sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təyyarə Somali ilə sərhəd bölgədə yerləşən Mandera hava limanı ərazisindəki torpaq sahəyə məcburi eniş edib. Eniş zamanı təyyarədə fəsadlar əmələ gəlsə də, tələfat qeydə alınmayıb. Hadisə zamanı göyərtədə 45-ə yaxın şəxs olub.

Onlardan bəziləri xəsarət alıb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

