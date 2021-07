Həyətində 74 nəfərlik toy məclisi keçirən şəxs cərimələndi

Saatlı Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşları tərəfindən karantin rejimi qaydalarının təmin edilməsi məqsədilə tədbirlər davam etdirilir.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şirvan regional qrupundan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, keçirilən tədbirlər nəticəsində rayonun Çolpı kənd sakini Elvin Hüseynovun fərdi yaşayış evinin həyətində təyin olunmuş qaydaları pozaraq 74 nəfərin iştirakı ilə toy məclisi keçirdiyi müəyyən olunub.

Aşkarlanan qayda pozuntusu ilə bağlı ev sahibi və məclisdə iştirak edən profilaktiki söhbətlər aparılıb və barələrində qanunamüvafiq tədbir görülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.