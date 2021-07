Canlı yayımda prezidentin müşaviri sabiq Daxili işlər nazirini döydü - VİDEO

Sabiq nazir canlı efirdə huşunu itirdi

Moldova prezidentinin müşaviri Serciu Tofilat canlı yayımda sabiq Daxili işlər naziri Gennadiy Kosovanı döyüb.

Metbuat.az “Ölkə.Az” -a istinadən xəbər verir ki, nəticədə sabiq nazir efirda huşunu itirdi. Dava tərəflərin bir-birinə qarşı kəskin ittihamlarından başladı. Mübahisə nəticəsində sabiq nazir su dolu stakanı müşavirin sifətinə çırpıb. Daha sonra isə müşavir ayağa qalxaraq sabiq naziri canlı efirdə döyməyə başlayıb və nəticədə Kocovana yerə yıxılaraq huşunu itirib.

