Babək prospektində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az BAKU.WS-e istinadən xəbər verir ki, "Lexus" markalı avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirərək maşını işıq dirəyinə çırpıb və avtomobil yolun əks istiqamətinə çıxıb.

Qəza nəticəsində maşına ciddi ziyan dəyib.

Hadisə yerindən görüntünü təqdim edirik:

