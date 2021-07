Sankt-Peterburq beynəlxalq əmtəə-xammal birjasında "Aİ-95" markalı benzinin dəyəri 2020-ci ilin tarixi rekordunu yeniləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Aİ-95”-in qiyməti Rusiyanın Avropa hissəsinin ərazi indeksinə əsasən sutka ərazində 0,59 % artaraq bir ton üçün 59 849 rubl təşkil edib. Bununla da ötən ilin iyulunda 59 784 rubl səviyyəsində qeydə alınan rekord yenilənib.

