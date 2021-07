Türkiyənin tanınmış aktrisalarından olan Aslı Enver Qurban bayramı münasibəti ilə paylaşdığı fotolarla pərəstişkarlarını heyran qoyub.

Bu barədə “Haber Global” xəbər yayıb.

Kadrlarda aktrisa makiyajsız formada görünür. Onun təbii görünüşünü hər kəs çox bəyənib.

“Bu qədər gözəllik çox deyil?”, “İndi əsl bayram oldu”, “Çox təbii görünür”, “Filtrsiz də gözəl görünmək mümkün imiş”, - kimi şərhlərlə sosial şəbəkə istifadəçiləri 37 yaşlı aktrisanı tərifləyiblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.