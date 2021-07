Çempionlar Liqasında 2-ci təsnifat mərhələsinin ilk oyunları keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, turnirdəki təmsilçimiz "Neftçi" Yunanıstan səfərində "Olimpiakos"la qarşılaşıb. Matçın 29-cu dəqiqəsində Məhəmməd Kamara qapıçı Aqil Məmmədovun irəli çıxdığını görərək, topu onun başı üzərindən tora qovuşdurub. Bu oyunda yeganə qol olub.

"Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Neftçi" (Azərbaycan) - 1:0



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.