Bakı – Sumqayıt istiqamətində, Xırdalan dairəsinin tam yanından başlayaraq, bütün şosse boyunca, 20 Yanvar dairəsi istiqamətində güclü sıxlıq müşahidə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi (BNA) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Koroğlu Rəhimov küçəsində (Akademik Həsən Əliyev küçəsi istiqaməti) sıxlıq müşahidə edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.