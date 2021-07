"Burdan sözüm Paşinyanadır ki, qaçıb arvadların donunun altında gizlənməsin. Kişidirsə, gəlsin mənim qabağımda sinəsini döysün" deyərək Paşinyana mesaj göndərən Elməddinin toyu olub.

Metbuat.az İTV xəbərə istinadən xəbər verir ki, Elməddini bu sözləri və şücaəti ilə hamı tanıyır. II Qarabağ müharibəsində düşmənin ilk səddini yararaq, 30 ildən sonra bizə qələbə sevinci bəxş edənlərdən biri olan Azərbaycan igidi – tankçı Elməddinin toy mərasimi olub.

Mövzu ilə əlaqədar reportajı təqdim edirik.

