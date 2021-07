İsrail ordusu Suriyanın Homs bölgəsinin bəzi rayonlarına hava zərbələri endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Suriyanın dövlət agentliyi açıqlama yayıb. Məlumata görə, müdafiə sistemləri mərmilərin bir çoxunu məhv edib. Lakin bəziləri yerə düşüb. Tələfat barədə məlumat yoxdur.

Dağıntıların olduğu bildirilir.

