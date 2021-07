Yunanıstanın dünyaca məhşur sənətçisi DJ Antonis Karaqunis 48 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli mənbələrin məlumatına görə, sənətçi musiqi alətlərini işə salmaq istəyərkən onu cərəyan vurub. Hadisə məşhur əyləncə mərkəzlərinin birində baş verib. Hadisə Yunanıstanında böyük rezonans yaradıb.

Polis hadisə ilə bağlı 4 nəfəri nəzarətə götürüb. Əyləncə mərkəzi bağlanıb.

