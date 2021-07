Türkiyənin bəzi ərazilərində güclü külək səbəbilə dənizə girmək qadağan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, güclü külək səbəbilə xüsusilə İstanbulun Şilə və Sariyer rayonları həmçinin Kocaeli vilayətinin Kandıra rayonu sahillərində hündür dalğalar var. Bu bölgədəki çimərliklərdə insanların dənizə girməsinə qadağan qoyulub.

Məlumata görə, əlverişsiz hava şəraitinə baxmayaraq səhər saatlarında dənizdə çimən 3 nəfər boğulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.