Sabirabadda qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, hadisə Sabirabad şəhərində qeydə alınıb.

Belə ki, rayonun Ulacalı kənd sakini, 1969-cu il təvəllüdlü Ağayeva Mübarək Azadə qızı naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən qətlə yetirilib.

Onun meyiti uşaq bağçalarından birinin qarşısında aşkarlanıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.