Madaqaskar prezidenti Andri Rajoelinanı qətlə yetirmək istəyiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı plan ortaya çıxıb. Planı hazırlayan şübhəlilər həbs edilib. Bildirilir ki, şübhəlilərin hədəfində dövlət başçısı ilə yanaşı daha bir neçə məmur olub.

Araşdırmalar davam etdiyi üçün ətraflı məlumat verilmir.

