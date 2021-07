Məşhur fotoqraf Səfiyar Məcnun qəzaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, özü məlumat verib. Rayona gedərkən "Kamaz" qəfil fotoqrafın maşınını vurub. Nəticədə maşın dərəyə yuvarlanıb.

Qəza nəticəsində ölən yoxdur.

