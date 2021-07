Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində azərbaycanlı özünü 11-ci mərtəbədən atıb.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Vilerovsk küçəsində baş verib. 24 yaşlı Azərbaycan vətəndaşının intihar səbəbi bəlli deyil.

Amma yerli jurnalistlərə açıqlama verən gəncin atası bildirib ki, oğlu şizofreniyadan əziyyət çəkirmiş.

O, dünən ruhi xəstəxanadan buraxılıbmış.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.