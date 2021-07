Əməkdar artist Nigar Şabanovadan xəbər var.

Metbuat.az Big.az-a istinadən xəbər verir ki, Nigarın hərbçi nişanlısı Xəyyam sosial media hesabında yeni video paylaşıb. Videoda Nigar və onun övladlığa götürdüyü qızı Nəfisə də yer alıb. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub.

Həmin paylaşımı təqdim edirik:

