Müğənni Səidə Sultan izləyicilərin tənqidinə tuş gəlib.

Metbuat.az Big.az-a istinadən xəbər verir ki, Səidə məkanların birində rəqs edərkən görüntülənib. Həmin videonu sosial media hesabında paylaşan müğənni izləyicilərin tənqidinə tuş gəlib. Belə ki, onun hərəkətlərini izləyicilər birmənalı qarşılamayıb. Video qısa zaman ərzində sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

