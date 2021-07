İrlandiyalı qarışıq növlər üzrə (MMA) döyüşçü Konor Makqreqor İtaluyanın məşhur "Lamborghini" brendinə məxsus yaxta alıb.

Metbuat.az Big.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə idmançı İntsaqram səhifəsində məlumat verib.

O, yaxtası üçün 3,5 milyon dollar (təxminən 6 milyon manat) ödəyib.

Qeyd edək ki, Konor Makqreqor bu il dünyanın ən yüksək ödənişli idmançıları siyahısında ilk dəfə 1-ci olub./Axşam.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.