Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Ermənistanın Baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, telefon danışığı erməni tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutub.

“Dağlıq Qarabağ ətrafında vəziyyət müzakirə olundu. Bölgədəki kommunikasıiyaların və iqtisadi əlaqələrin blokdan çıxarılması məsələsinə də toxunuldu”, - deyə Kremlin məlumatında deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.