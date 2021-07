Paşinyana mesaj göndərən tankçının toyu oldu - VİDEO

44 günlük Vətən müharibəsi zamanı xalqımızın birliyinə, mərdliyinə, qorxmazlığına bir daha şahid olduq. O çətin günlərdə istər arxa cəbhə, istərsə də cəbhənin ən qaynar nöqtəsində hər kəsin dediyi bir söz var idi - "Ancaq irəli!"

Metbuat.az BAKU.WS-ə istinadən xəbər verir ki, qəhrəmanımız II Qarabağ müharibəsində düşmənin ilk səddini yararaq 30 ildən sonra bizə qələbə sevinci bəxş edənlərdəndir.

İTV xəbər vasitəsilə Paşinyana mesaj göndərən Azərbaycan igidi - tankçı Elməddinin toy mərasimi olub.

Mövzu ilə əlaqədar reportajı təqdim edirik:

