Məmməd Arazın həyat yoldaşı Gülxanım Fətəliqızı bu gün axşam saatlarında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kulis.az-a millət vəkili Aqil Abbas məlumat verib.

G.Fətəliqızı Məmməd Arazla bağlı xatirələrindən ibarət "Ömürdən yarpaqlar" kitabını nəşr etdirmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.