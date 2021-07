Türkiyədə koronavirusa gündəlik yoluxma sayı açıqlanıb.

Metbuat.az "Anadolu" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, qardaş ölkədə son 24 saat ərzində 9 min 586 nəfərin COVID-19 testi pozitiv çıxıb.

Pandemiya nəticəsində dünyasını dəyişən şəxslərin sayı isə 52 olub.

