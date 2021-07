“Qarabağ” “Aşdod”un müqavimətini qıra bilmədi

"Qarabağ” Konfrans Liqasında mübarizəyə II təsnifat mərhələsindən başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun yetirmələri İsrail təmsilçisi "Aşdod”la görüşüb. Premyer Liqanın vitse-çempionu ilk matçı evdə keçirib.

İlk dəqiqələrdən üstünlüyə yiyələnən "Qarabağ” rəqib qapısına ardıcıl hücumlar təşkil etsə də, israillilərin müqavimətini qıra bilməyib. Bu azmış kimi, Qurbanovun yetirmələri qarşılaşmanı azlıqda bitirib. Matçın sonlarında Maksim Medvedev qırmızı vərəqə alaraq komandanı azlıqda qoyub. Bununla da "Qarabağ” mövsümə qolsuz sülhlə başlayıb.

Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab oyunu iyulun 29-da İsraildə baş tutacaq.

Konfrans Liqası

II təsnifat mərhələsi, ilk oyun

22 iyul

20:00. "Qarabağ” (Azərbaycan) – "Aşdod” (İsrail) - 0:0

Qırmızı vərəqə: Maksim Medvedev, 83

Baş hakim: Sergey Boyko (Ukrayna)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.