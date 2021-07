Bakıda Polad Həşimov parkı istifadəyə verildi - VİDEO

Təkcə Xətai rayonunda yerləşən "Naximov" küçəsi "Polah Həşimov" adlanmır. Burada yeni qurulan parka da generalın adı verilib. Uzun müddət idi, təmir edilən parkın bu gün açılışı olub. General ilə yanaşı daha 8 şəhidimizin xatirəsinin əbədiləşdirildiyi parkda onların hər birinin adına çinar ağacları əkilib.

Yenə də generalı tək görmədik. Əsgərləri ilə birgə boylanırdı abidədən də.

Xətai Rayonu Naximov küçəsi artıq bir müddətdir ki, Polad Həşimov adlanır. Qəhrəmanın adını daşıyan park da elə burada , 2 hektar ərazidə salınıb.

Parkda Polad Həşimov ilə yanaşı, həmin ərazidə yaşayan daha 8 şəhidimizin xatirəsi əbədiləşdirilib. Bu gün ailələri onların hər biri üçün parkın ərazisində bir çinar ağacı əkdi.

Qeyd edək ki, park ilə yanaşı, həmin ərazidə yerləşən bir neçə məhəllənin də ərazisi abadlaşdırılaraq, 8 binanın fasadı əsaslı təmir edilib.

