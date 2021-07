Azərbaycanın eks-prezidenti Əbülfəz Elçibəyin oğlu Ərturqut Əliyevin toyudur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Naxçıvanda baş tutan qız toyundan görüntüləri Elçibəyin kürəkəni Aqil Səmədbəyli feysbuk hesabında paylaşıb.

Ərturqut Əliyev Aytək adlı xanımla ailə həyatı qurub.

