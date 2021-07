Tanınmış jurnalistin GİZLİ ÇƏKİLMİŞ GÖRÜNTÜLƏRİ yayıldı - Biabır oldu / FOTOLAR

Almaniyada tanınmış jurnalistin fəlakət bölgəsindəki davranışları sosial mediada etirazlara səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın jurnalist canlı efirə qoşulmazdan əvvəl paltarlarını palçığa bulaşdırıb. Bununla o “fədakar jurnalist” görüntüsü yaratmağa çalışıb. Lakin gizli çəkilən görüntülər sosial mediada yayılandan sonra onun əməli ifşa olub.

Qeyd edək ki, Almaniyanın cənub-şərq bölgələrində şiddətli yağışların səbəb olduğu sel nəticəsində 200-ə qədər insan ölüb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

