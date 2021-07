Əməkdar artist Gülüstan Əliyevanın ailəsində faciə yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda müğənni Axşam.az-a açıqlamasında deyib. O bildirib ki, xalasının 7 yaşlı nəvəsi kanalda boğularaq dünyasını dəyişib:



"Xalam nəvəsi Məhəmməd Pirşağıda kanalda boğulub, dünyasını dəyişib. Xilas etmək mümkün olmayıb. Bu gün artıq 7 gündür".

