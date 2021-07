ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin 100 əməşkdaşında “Havana sindromu” adlandırılan xəstəlik aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə rəsmi dairələr məlumat yayıb. Xəstəliyin əməkdaşlar arasında yayılmasının səbəbləri araşdırılır. Qeyd edək ki, “Havana sindromu”na ilk dəfə 4 il əvvəl Kubanın paytaxtı Havanada fəaliyyət göstərən kanadalı və amerikalı diplomatarda rast gəlinib.

Gizli xəstəlik baş ağrıları ilə müşayət olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.