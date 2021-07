Bu gün Lənkəranda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Lənkəran-Lerik yolunun Qurumba kəndi ərazisində baş verib. Sürət həddini aşan 1988-ci il təvəllüdlü Əliyev Aqilin idarəetdiyi avtomobil yol kənarrında dirəyə çırpılıb. Hadisə nəticəsində Aqil Əliyev vəfat edib.



Qeyd edək ki, Aqil Əliyev nişanlı olub və avqustun 1-də toyu olacaqmış.

Mərhumun fotolarını təqdim edirik:



Azxeber.com

