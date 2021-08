Bu dəfə 70 jurnalist qalib oldu

Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən jurnalistlər üçün təşkil olunan müsabiqənin qalibləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müsabiqəyə 100-dən çox media subyektinin 250-yə yaxın əməkdaşı müraciət edib. 14 qəzet və jurnal, 16 veb-sayt, 4 İnformasiya Agentliyinin, 8 televiziya və 1 radionun əməkdaşı ümumilikdə 70 nəfər əməkdaşı müsabiqədə qalib gəlib.

Qəzet, jurnal və saytların 50 əməkdaşı 10 nominasiya üzrə qalib olub.

Audiovizual mediada təmsilçiləri arasında 5 nominasiyada hər birində 2 jurnalist və 2 operator olmaqla 20 qalib müəyyənləşdirilib.

