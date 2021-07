Fransada təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb Əl-Qaidə terror təşkilatının Fransanı hücumla hədələməsidir. Terrorçular tərəfindən yayıldığı irəli sürülən videoda prezident Emanuel Makron də hədəfə alınıb.

Daxili İşlər Nazirliyi terror hücumlarına qarşı təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi barədə təlimatlar verib.

