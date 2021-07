Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan təbii fəlakətin yaşandığı Rizə bölgəsinə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı təbii fəlakətin fəsadları ilə yerində tanış olub. O bildirib ki, seldən zərər çəkən insanlar üçün 550 yeni ev tikiləcək. Ərdoğan hadisə nəticəsində 8 nəfərin itkin düşdüyünü, 5 nəfərin isə yaralandığını açıqlayıb.

