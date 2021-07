Türkiyənin Antalya şəhərindəki 5 ulduzlu otellə bağlı qalmaqal baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, otelin rəhbərliyi və adı dəyişdiyinə görə, bir müddət əvvəl sifariş verən turistlər içəri buraxılmayıb. Ödəniş edilən sifarişlərin ləğv edilməsi turistləri qəzəbləndirib. Otelə buraxılmayan 50 nəfər zorla içəri daxil olub.

Onlar uşaqları ilə hovuzda əylənib. Onlar həmçinin polisə şirakət edərək, ödənişləri tələb ediblər.

