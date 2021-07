“Rusiyanın Taliban terror təşkilatını “qara siyahı”dan çıxarmaq planı yoxdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kreml sözçüsü Dmitri Peskov açıqlama verib.

“Bu məsələdə hazırda yenilik yoxdur” deyən Peskov, Taliban təşkilatının Əfqanıstanda böyük güc əldə etdiyini bildirib.

