Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, açılış mərasimi Yaponiya Milli Stadionunda baş tutur. Tədbirdə 950 rəsmi şəxs iştirak edir.

Atəşfəşanlıqdan sonra stadiona Yaponiya bayrağı gətirilib. Ardınca iştirakçı ölkələrin nümayəndə heyətinin paradı baş tutub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.