Yaşlı kişi evinə qayıdanda GÖRDÜKLƏRİNƏ İNANMADI: Hovuzda çimən qonşu qadın... / FOTOLAR

ABŞ-ın Florida ştatında qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 69 yaşlı Ceyms evinə qayıdanda gördüklərinə inanmayıb. Yaşlı kişi həyətdəki hovuzda qonşusunun çimdiyini görüb. Ev yiyəsi 42 yaşlı qadının hovuzdan çıxmasını tələb etsə də, rədd cavabı alıb. Ardınca yaşlı şəxs polisə məlumat verib.

Əraziyə gələn polis əməkdaşları 42 yaşlı lüt qadını hovuzdan çıxarmaq üçün xeyli dilə tutub. Bir neçə saatdan sonra qadın hovuzdan çıxmağa razılıq verib. O, həbs edilib. Qadın əməli ilə bağlı sualları cavabsız saxlayıb. İcazəsiz başqasının mülkinə girdiyinə görə, qadın, məhkəmə qarşısına çıxarılacaq.

