Avstraliyada yaşayan 22 yaşlı gəncin əldə etdiyi uğur dünyanın diqqətini cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Conatan Massad gənc olmasına baxmayaraq adını milyonerlər siyahısına yazdıra bilib. 17 yaşında mətbəxində şirniyyatlar hazırlayan yeniyetmə, ardınca işini genişləndirib. Sonra o, “Sugar High Desserts” adlı şirkət qurub.

Onun qurduğu şirkətin nəzarətindəki müəssisələrdə indi çox növdə şirniyyat bişirilir. Hazırda şirkət böyük nüfuza sahibdir.

