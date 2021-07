Müdafiə Nazirliyinin yeni Baş Qərargah rəisi general-leytenant Kərim Vəliyev Azərbaycanın tanınmış şairi Səməd Vurğunun yaxın qohumudur.

Metbuat.az Qaynarinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, o, mərhum şairin əmisi nəvəsi Leyla xanım Vəkilovanın oğludur.

Leyla Vəkilovanın atası polkovnik Kərim ağa Vəkilov şair Səməd Vurğunun əmisi oğludur. Kərim Vəliyevin atası Tofiq Vəliyev isə uzun müddət Zaqatala rayonunun prokuroru vəzifəsində çalışıb.

