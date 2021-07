General-leytenant Nizam Ramazan oğlu Osmanov müdafiə nazirinin müavini - Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinin rəisi təyin edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb

Sərəncama əsasən, N.Osmanov Baş Qərargah rəisinin müavini - Döyüş Hazırlığı və Hərbi Təhsil Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilib,

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.