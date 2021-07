General-mayor Kənan Əlihüseyn oğlu Seyidov - Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr komandanının birinci müavini - qərargah rəisi vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, K.Seyidov 5-ci Ordu Korpusunun komandiri təyin olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.