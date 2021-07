Mədəniyyət naziri Anar Kərimov məşhur fotoqraf Reza Deqati ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mədəniyyət naziri "Twitter" hesabında bildirib:

"Ona Qarabağda mədəni və dini irsimizə qarşı Ermənistanın törətdiyi cinayətlərin sübutlarını sənədləşdirmək cəsarətinə görə təşəkkür etdim. Biz gələcək layihələr barədə fikir mübadiləsi apardıq", - deyə nazir qeyd edib.

