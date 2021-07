Rusiyanın Xabarovsk diyarında “Kalinka” hava limanı yaxınlığında yüngülmotorlu Sierra R2002 təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az RİA-Novostiyə istinadən xəbər verir ki, qəza zamanı təyyarənin bortunda iki nəfər olub. Hər ikisi dünyasını dəyişib.

