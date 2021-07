Serbiya xarici işlər naziri Nikola Selakovic Azərbaycana səfərə gələcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

O, iyulun 26-da Azərbaycanda səfərdə olacaq.

